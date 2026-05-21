Maldive Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per l?immersione in grotta Il tour operator che ha organizzato l' escursione | Non ne sapevamo nulla
Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive durante un’immersione in grotta organizzata da un tour operator locale. L’incidente è avvenuto a bordo di una imbarcazione chiamata Duke of York, gestita dal tour operator Albatros Boat Tour. Si è scoperto che nessuno dei cinque sub aveva il brevetto specifico per l’immersione in grotta. Il tour operator ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa mancanza prima dell’escursione.
Cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante una spedizione scientifica a bordo della Duke of York, imbarcazione del tour operator Albatros Boat Tour. Le indagini sono affidate alla Polizia di Malè e alla Procura di Roma. Sul tavolo due questioni: i permessi per immergersi oltre i trenta metri di profondità e chi, tra i cinque, fosse autorizzato a farlo. Ma secondo Orietta Stella, legale di Albatros e speleosub con trent'anni di esperienza alle Maldive — da giorni a Malè per seguire le fasi di recupero — il vero nodo è un altro, e sta molto più a fondo. Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera. «Non ne sapevamo nulla» La questione dei permessi e della profondità, spiega Stella, è in realtà secondaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il tour operator: «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per limmersione in grotta»
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