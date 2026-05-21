Il governo ha avviato un piano che prevede un inasprimento delle norme sul rigore carcerario e l'introduzione di nuovi appalti senza gara. Queste misure sono al centro di un dibattito che riguarda i rischi di infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici. Contestualmente, si discute anche dell'aumento della soglia del contante, che permette un maggiore utilizzo di denaro liquido e può agevolare operazioni di riciclaggio illecito. La questione mette in evidenza alcune delle sfide legate alla lotta contro la criminalità organizzata.

? Punti chiave Come possono i nuovi appalti senza gara favorire l'infiltrazione mafiosa?. Perché l'aumento della soglia del contante facilita il riciclaggio illecito?. Quali rischi corrono gli amministratori locali con i nuovi tagli ai fondi?. Come cambiano le strategie dei clan con la riforma dell'abuso d'ufficio?.? In Breve Soglia contante a 5000 euro facilita spostamenti capitali illeciti meno tracciabili.. Liberalizzazione subappalti e affidamenti diretti riducono controlli preventivi su cantieri pubblici.. Taglio fondi tutela amministratori locali e opere pubbliche nei comuni sciolti per mafia.. Vincenzo Musacchio avverte necessità di riequilibrio tra repressione e prevenzione economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia, il piano di Meloni tra rigore carcerario e nuovi rischi economici

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