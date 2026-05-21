Dal primo giugno, i residenti di otto Comuni dell’Unione Valdera avranno a disposizione un numero unico per contattare la polizia locale. Questa novità riguarda i Comuni di Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera. La linea telefonica è 0587 299900 e sarà attiva per le emergenze o richieste di intervento. L’obiettivo è semplificare i contatti tra cittadini e forze dell’ordine, facilitando le comunicazioni in situazioni di urgenza.

PONTEDERA VALDERA Dal primo giugno per contattare la polizia locale i cittadini degli otto Comuni dell’ Unione Valdera (Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera) potranno contattare il numero unico 0587 299900. E’ quello della nuova centrale operativa unificata. "L’obiettivo è rendere il servizio più accessibile e omogeneo su tutto il territorio – spiega il comandante della polizia locale Francesco Frutti – La centralizzazione punta a ottimizzare la gestione delle chiamate, standardizzare le procedure e migliorare i tempi di risposta". Ci saranno sei mesi a disposizione per abituarsi. In questo periodo i vecchi numeri delle polizie locali dei singoli Comuni rimarranno attivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’unione della polizia locale. Otto Comuni un solo numero: "Pensato per le emergenze"

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