Lunga vita al re dell' Europa League

L'Aston Villa ha preso rapidamente vantaggio durante la partita, segnando due gol in rapidi successivi momenti alla fine del primo tempo. Questi marcatori hanno messo in difficoltà l'avversario e hanno cambiato gli equilibri sul campo. La squadra ha mostrato decisione nel momento cruciale, portando a casa una vittoria importante in Europa League. La partita si è conclusa con il risultato favorevole, consolidando la posizione della squadra nel torneo.

Il primo colpo del KO l'Aston Villa l'ha piazzato con i due gol in pochi minuti sul finire del primo tempo. Già dopo il primo, abbiamo visto sciogliersi la sicurezza con cui il Friburgo copriva il campo e provava a fare la sua partita. Il secondo tempo ha visto in campo soltanto una squadra, consapevole di poter controllare gioco e punteggio senza troppo sforzo e l’ultima mezz’ora è stata una lunga passerella in attesa del fischio finale. Per l’Aston Villa è il primo trofeo dopo 30 anni, dalla Coppa di Lega vinta nel 1996. Non è stata una vittoria sorprendente: l’Aston Villa era la principale favorita alla vittoria della coppa fin dall’inizio, perché le squadre inglesi sono diventate troppo grandi per le coppe europee ma anche perché era allenata da Unai Emery, che questa coppa l'aveva vinta già quattro volte con due squadre diverse. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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