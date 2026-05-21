Oggi a Cagliari cinque tra i sette team partecipanti alla Louis Vuitton 38ª America's Cup sono scesi in acqua per una sessione di allenamento. Da domani inizieranno le regate ufficiali con le barche più piccole, le AC40, che si svolgeranno nell'arco di tre giorni. È il primo giorno della Coppa 2027, secondo quanto dichiarato dal patron de Nora. Luna Rossa e gli altri team stanno testando le imbarcazioni in vista delle competizioni che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Ci siamo Oggi a Cagliari 5 team dei 7 partecipanti alla Louis Vuitton 38ª America's Cup saranno in acqua per una practice race, e da domani per tre giorni regate vere con le piccole AC40. C'è emozione, c'è attesa. Tanti nomi nuovi negli equipaggi in preparazione della Coppa 2027 a Napoli. A volerla nel golfo sono stati Grant Dalton e Matteo de Nora (foto). «Manca un anno - dice de Nora - ma oggi è come se fosse il primo giorno della Coppa America italiana. Grazie alla costruttiva collaborazione di tutte le autorità nei prossimi 12 mesi prepareremo un evento che sarà ricordato per la partecipazione del territorio». Nei giorni scorsi il ministro Andrea Abodi e l'Ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris hanno ribadito il loro impegno e quello del Governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luna Rossa e le altre oggi assaggiano l'acqua. Patron de Nora: "Primo giorno della Coppa '27"

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