Il Consiglio Superiore della Magistratura ha selezionato un nuovo procuratore per la città di Lucca, in seguito a un procedimento che ha coinvolto anche altri magistrati. Sono stati esclusi dalla candidatura alcuni magistrati a causa di questioni disciplinari. Il nuovo rappresentante dell'ufficio inquirente ha un passato di impegni nelle operazioni contro la mafia. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di scelta o le tempistiche.

? Punti chiave Chi sono i magistrati esclusi dalla corsa per motivi disciplinari?. Come influirà l'esperienza antimafia del nuovo procuratore sulla sicurezza locale?. Quali inchieste decisive ha coordinato il magistrato prima di arrivare a Lucca?. Perché la scelta del CSM punta su un profilo esperto di bancarotte?.? In Breve Candidati esclusi Luigi Boccia, Antonio Mariotti e Piero Alessandro Capizzoto.. Coletta ha coordinato l'Operazione Malebolge a Vibo Valentia nel 1991.. Esperienza decennale alla DDA fiorentina tra il 2006 e il 2016.. Precedente incarico come procuratore a Pistoia dal dicembre 2019.. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficialmente nominato Tommaso Coletta come nuovo procuratore della di Lucca, chiudendo una selezione che ha coinvolto quattro profili magistraturali tra la Toscana e il Sud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, il CSM sceglie Coletta: nuovo procuratore dopo la lotta alla mafia

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