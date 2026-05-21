Luca Margherita lancia il libro su come strutturare aziende efficienti che girano senza l’imprenditore

Da corrieretoscano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo libro dedicato alla creazione di aziende autonome senza la presenza costante dell’imprenditore è stato pubblicato da Luca Margherita. L’opera si concentra su come strutturare imprese che funzionano in modo efficiente anche in assenza di un intervento diretto da parte del proprietario. La pubblicazione è stata annunciata a Milano il 23 maggio 2026. La tematica riguarda principalmente le imprese in crescita che, pur aumentando i ricavi, vedono crescere anche la complessità nella gestione quotidiana.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 23.05.2026 – Molte imprese in crescita si trovano di fronte a un paradosso: più fatturano, più aumenta il carico su chi le guida. Ogni nuovo cliente aggiunge interdipendenze, ogni assunzione aggiunge decisioni, ogni progetto aggiunge complessità. Il risultato è un imprenditore che lavora dentro la propria azienda invece di guidarla, con le giornate sempre in rincorsa, le urgenze che si moltiplicano e la sensazione che senza di lui tutto si fermi.    Esce oggi per Bruno Editore «DA IMPRESA A SISTEMA. Il metodo D.A.I.S.Y. per far crescere la tua azienda senza esserne prigioniero» diLuca Margherita: un percorso strutturato in cinque tappe per costruire un sistema aziendale capace di funzionare in modo autonomo, riducendo la dipendenza dall’intervento diretto dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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