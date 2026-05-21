Lotito contro tutti | Io sempre presente a differenza di Friedkin ma in campo vanno i giocatori

Durante un incontro davanti a Montecitorio, Claudio Lotito ha commentato il recente derby, sottolineando di essere sempre presente rispetto ad altre figure coinvolte, come il presidente di una squadra rivale. Ha precisato che in campo sono i giocatori a dover agire, lasciando intendere alcune critiche rivolte ad altri protagonisti. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei presenti e sono state riportate dai media, alimentando il dibattito sulla gestione e sulla presenza nelle competizioni sportive.

Claudio Lotito è tornato a parlare del derby e a far parlare di sé, “braccato” da alcuni giornalisti proprio davanti a Montecitorio. Incalzato sulla sconfitta contro la Roma, che può essere stata decisiva per la rincorsa Champions giallorossa, il presidentissimo biancoceleste si è espresso anche sulla protesta dei suoi tifosi e non si è risparmiato nemmeno qualche pungolata (un po’ forzata, invero) ai Friedkin. Le parole di Lotito. Queste le sue parole: “Tensione con i tifosi laziali? Non dipende da me, io non ho iniziato nessuna guerra. A qualcun altro, invece, anche dentro al club, piace soffiare sul fuoco. I tifosi pensano solo al presente a vincere adesso, capisco la frustrazione, ma un tifoso deve incitare la squadra e basta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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