L’Orestea di Eschilo nella periferia di Milano

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere periferico di Milano, si è tenuta una rappresentazione dell’Orestea di Eschilo, un classico della tragedia greca. L’evento ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori e appassionati di teatro antico, che hanno assistito alla messa in scena in un contesto insolito rispetto ai tradizionali teatri. La rappresentazione si è svolta in un’area meno centrale della città, con un pubblico composto da residenti e curiosi, interessati a scoprire come il testo antico si adattasse a un ambiente diverso da quello classico.

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"Una tragedia un po’ da stalla". Così definì Testori il suo " SdisOrè ". Riferendosi soprattutto al fatto che la Orestea di Eschilo si ritrovava calata nella piccola periferia milanese. Dalla Reggia di Micene all’Hinterland. Cosa che avrebbe messo pesantemente in discussione qualunque eroe. Poveri, grigi Atridi brianzoli! Nel 1991 riletti nell’abituale linguaggio spurio, quell’inafferrabile dialetto lombardo esasperato da continui furti di derivazione latina, spagnola, francese, inglese. Scrittura ricca. A tratti sorprendente. Impossibile da affrontare con pigrizia. Qui in uno spettacolo nato intorno alla Bottega Amletica Testoriana, l’ampio progetto didattico firmato da Antonio Latella insieme a un bel gruppo di giovani interpreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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