L’Orestea di Eschilo nella periferia di Milano

Nel quartiere periferico di Milano, si è tenuta una rappresentazione dell’Orestea di Eschilo, un classico della tragedia greca. L’evento ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori e appassionati di teatro antico, che hanno assistito alla messa in scena in un contesto insolito rispetto ai tradizionali teatri. La rappresentazione si è svolta in un’area meno centrale della città, con un pubblico composto da residenti e curiosi, interessati a scoprire come il testo antico si adattasse a un ambiente diverso da quello classico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui