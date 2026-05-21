Lomellina la solita invasione di mosche | cittadini e titolari di locali infuriati

A Tromello, così come a Garlasco e Sannazzaro, si ripresenta ogni anno il problema delle mosche in questa stagione. Nonostante le segnalazioni e le proteste di cittadini e titolari di attività commerciali, ancora non si sono trovate soluzioni definitive. Questa invasione, che si verifica in modo ricorrente, suscita fastidio tra chi vive e lavora nelle zone interessate. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma al momento non sono state adottate misure specifiche per contenere il fenomeno.

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