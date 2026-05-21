Lomellina la solita invasione di mosche | cittadini e titolari di locali infuriati
A Tromello, così come a Garlasco e Sannazzaro, si ripresenta ogni anno il problema delle mosche in questa stagione. Nonostante le segnalazioni e le proteste di cittadini e titolari di attività commerciali, ancora non si sono trovate soluzioni definitive. Questa invasione, che si verifica in modo ricorrente, suscita fastidio tra chi vive e lavora nelle zone interessate. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma al momento non sono state adottate misure specifiche per contenere il fenomeno.
Tromello, 21 maggio 2026 – Il problema non è nuovo ma ancora non si riesce a trovare una soluzione. A Tromello ma anche nei centri limitrofi, in particolare Garlasco e Sannazzaro, in questo periodo dell’anno si registra una vera e propria invasione di mosche. Una situazione che crea considerevole disagio ai residenti. Il fatto che la situazione si ripeta nei periodi di primavera ed estate fa supporre che possa essere collegata allo spandimento dei fanghi nei campi. Campagne e allevamenti presenti nella zona rappresentano infatti l’habitat ideale per gli insetti che, nella stagione più calda, si riproducono molto velocemente. Già in passato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Uscite di sicurezza istruite e presidi medici scaduti, multe per 3.500 euro per due locali dell'Oltretorrente: titolari denunciatiNella zona dell’Oltretorrente, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, supportati dai colleghi dell'Arma territoriale,...
Invasione di pavoni a Punta Marina: cittadini divisi tra bellezza e igiene? Punti chiave Come possono i residenti convivere con l'odore degli escrementi? Chi deve decidere se allontanare o proteggere i pavoni? Quali rischi...