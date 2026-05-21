In Calabria, un rappresentante politico ha espresso supporto al Piano Gelsomini, un progetto che mira a migliorare i collegamenti tra i borghi e la rete ferroviaria ad alta velocità. Durante una conferenza, è stato illustrato come il piano preveda interventi per integrare il trasporto su strada e treno, con particolare attenzione alle soluzioni tecniche per coordinare orari e servizi. Il progetto coinvolge anche la realizzazione di nuove infrastrutture e sistemi di sincronizzazione tra autobus e treni.

? Domande chiave Come può il Piano Gelsomini collegare i borghi all'Alta Velocità?. Quali soluzioni tecniche propone Versace per sincronizzare autobus e treni?. Perché la gestione regionale è accusata di bloccare lo sviluppo locale?. Come cambierebbe la vita dei cittadini il collegamento diretto con Roma?.? In Breve Piano mira a sincronizzare autobus e treni verso la stazione di Rosarno.. Proposta include collegamento diretto tra Locride e Roma tramite la linea jonica.. Versace sollecita Ministero e Regione Calabria per un tavolo tecnico immediato.. Carenze attuali penalizzano lavoratori e studenti verso i nodi ferroviari nazionali.. Carmelo Versace sostiene la petizione per il Piano Gelsomini link, chiedendo al Ministero e alla Regione investimenti urgenti per sbloccare la mobilità nella Locride verso l’Alta Velocità di Rosarno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Locride, Versace sostiene il Piano Gelsomini per i trasporti

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