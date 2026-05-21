Locali notturni | Nuova norma per scongiurare altre chiusure
Nell’ultimo periodo, venti locali tra bar, discopub e attività notturne in Umbria hanno deciso di chiudere o sospendere temporaneamente le proprie attività. Questa situazione si è verificata dopo l’applicazione di nuove normative che hanno imposto restrizioni più severe. Le misure, adottate con l’obiettivo di contenere eventuali problematiche legate alla sicurezza pubblica, hanno portato a una serie di chiusure in diversi locali della regione. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori del settore.
Venti locali tra bar, discopub e attività notturne che hanno chiuso o sospeso la propria attività in Umbria in seguito alla “stretta” sulle norme. Una situazione di crisi per contrastare la quale il Comitato locali intrattenimento umbro e la Federazione italiana lounge bar e barman punta a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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