Locali notturni | Nuova norma per scongiurare altre chiusure

Nell’ultimo periodo, venti locali tra bar, discopub e attività notturne in Umbria hanno deciso di chiudere o sospendere temporaneamente le proprie attività. Questa situazione si è verificata dopo l’applicazione di nuove normative che hanno imposto restrizioni più severe. Le misure, adottate con l’obiettivo di contenere eventuali problematiche legate alla sicurezza pubblica, hanno portato a una serie di chiusure in diversi locali della regione. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori del settore.

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Venti locali tra bar, discopub e attività notturne che hanno chiuso o sospeso la propria attività in Umbria in seguito alla “stretta” sulle norme. Una situazione di crisi per contrastare la quale il Comitato locali intrattenimento umbro e la Federazione italiana lounge bar e barman punta a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LOCALI NOTTURNI Sullo stesso argomento Caos su A24 e cantieri notturni: Roma si ferma tra incidenti e chiusure? Cosa sapere Incidente sulla A24 verso Fiorentini e cantieri notturni bloccano la viabilità di Roma il 28 aprile. Una nuova condotta idraulica per scongiurare ulteriori rottureIl 7 aprile a Noventa Padovana Etra darà il via ai lavori di posa a sostituzione dell’infrastruttura esistente, oggi obsoleta e soggetta a frequenti... Via del Tritone a Roma: sequestrati tre locali della movida. Antincendio, acustica e illuminazione fuori normaDietro le luci, la musica - tra piano bar e dj set - i cocktail e il cibo proposti nei tre club della movida romana si nascondeva un serio pericolo per gli avventori. Sviluppati ciascuno su un piano ... roma.corriere.it