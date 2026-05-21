Lo straordinario record dell'alpinista pluri amputato Nabiev | conquista l'Everest con le sole mani
Un alpinista russo ha raggiunto la vetta dell’Everest senza utilizzare gambe o protesi, diventando il primo al mondo in questa condizione. La scalata è durata diverse settimane e ha richiesto un impegno fisico notevole, con l’utilizzo esclusivo delle mani. Nabiev, che ha più amputazioni, ha affrontato numerose difficoltà durante l’ascesa, portando a termine l’impresa in condizioni estreme. L’obiettivo era dimostrare che anche con limitazioni fisiche si possono superare i ostacoli più alti.
Un'impresa oltre i limiti quella compiuta dall'alpinista russo Rustam Nabiev che è diventato il primo essere umano senza gambe né protesi a raggiungere la vetta della montagna più alta del pianeta, l'Everest. Con la sola forza delle sue mani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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