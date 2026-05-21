Lo straordinario record dell'alpinista pluri amputato Nabiev | conquista l'Everest con le sole mani

Un alpinista russo ha raggiunto la vetta dell’Everest senza utilizzare gambe o protesi, diventando il primo al mondo in questa condizione. La scalata è durata diverse settimane e ha richiesto un impegno fisico notevole, con l’utilizzo esclusivo delle mani. Nabiev, che ha più amputazioni, ha affrontato numerose difficoltà durante l’ascesa, portando a termine l’impresa in condizioni estreme. L’obiettivo era dimostrare che anche con limitazioni fisiche si possono superare i ostacoli più alti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui