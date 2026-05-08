Previsioni meteo weekend all'insegna dell'instabilità | sabato breve pausa con il sole poi tornano le piogge

Le previsioni meteo indicano un weekend caratterizzato da instabilità atmosferica. Sabato avrà una breve pausa con sole, ma nel corso della giornata si prevedono nuove piogge e temporali. Nel dettaglio, l’arrivo di una perturbazione porterà precipitazioni su diverse regioni italiane. La situazione cambierà nel giro di poche ore, con il ritorno delle piogge dopo una mattinata più soleggiata.

Atteso il passaggio di nuove perturbazioni che porteranno piogge e temporali sull’Italia nel weekend. Sabato 8 maggio sarà una giornata più stabile, mentre domenica 9 tornerà il maltempo che interesserà soprattutto il Centro-Nord. Le previsioni meteo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Previsioni meteo per mercoledì 14 gennaio. Alta pressione, poche piogge

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