A un secolo dalla nascita nel cuore di New York, il metodo Pilates continua a essere praticato in tutto il mondo. Dalla sua creazione, si è diffuso in numerosi studi, diventando uno dei programmi di fitness più riconosciuti. Numerose persone, di diverse età, si rivolgono a insegnanti specializzati per seguire le tecniche di allenamento. La storia di questa disciplina si intreccia con quella di un suo inventore, che ha sviluppato esercizi ancora oggi molto diffusi.

Questo articolo è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 3 giugno 2026. Sta di fatto che il Pilates, sebbene la storia sia ancora avvolta nel mistero, è diventato in questi anni un punto di riferimento per chi mira a un corpo sano, elastico e definito. «Dopo il covid è aumentata la consapevolezza sul benessere fisico e mentale», racconta *Joy Puleo, insegnante di Pilates negli Stati Uniti e director of education per Balanced Body® *l’azienda che ha modernizzato e diffuso i reformer nel mondo. «Il Pilates si è sempre distinto come pratica mente-corpo che aiuta le persone a sentirsi e muoversi meglio, a sviluppare forza e resistenza, favorendo un fisico snello ed equilibrato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo strano caso delle Pilates Princess

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