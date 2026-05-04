Ad Avellino pubblicate le liste elettorali | 15 liste per tre candidati sindaco

Ad Avellino sono state rese pubbliche le liste elettorali per le prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio 2026. Sul sito ufficiale del Comune sono stati pubblicati i nomi di 15 liste che sosterranno i tre candidati alla carica di sindaco. La pubblicazione è avvenuta sull’albo pretorio, rendendo ufficiale la partecipazione alle elezioni di quest’anno.

Le liste elettorali per le elezioni comunali di Avellino sono ufficialmente pubbliche. Il Comune ha pubblicato sull'albo pretorio i nomi di tutti i candidati ammessi alla competizione che si terrà il 24 e 25 maggio 2026. Tre le coalizioni in campo, quindici le liste totali, tre i candidati alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Elezioni amministrative ad Avellino, le liste per Pizza: i candidatiTempo di lettura: 2 minutiE’ stata presentata questo pomeriggio presso il Comune di Avellino la lista del Partito Democratico che parteciperà alle... Elezioni amministrative ad Avellino, le 5 liste per Nargi: i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSono cinque le liste a sostegno della candidatura a sindaco dell’ex sindaco di Avellino Laura Nargi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Amministrative ad Avellino, ecco le liste e gli aspiranti consiglieri comunali; Primo Maggio ad Avellino, manifestazione della Cgil davanti alla Villa Comunale; Comunali, attesa per le liste ad Avellino: oltre 400 gli aspiranti consiglieri; Elezioni Comunali Avellino 2026, Nello Pizza candidato sindaco: tutte le liste e i nomi. L’entusiasmo di ieri mattina ci dice che siamo sulla strada giusta. È così che si apre una campagna. 24 e 25 maggio Avellino Prende Parte | Avellino Città Pubblica con Pizza Sindaco - facebook.com facebook