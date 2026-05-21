Livorno | Apre una nuova pasticceria in via Salvatore Orlando ecco ' Silvi' La titolare | Corono un sogno
A Livorno, in via Salvatore Orlando, si prepara ad aprire una nuova pasticceria chiamata Silvi. L’apertura è prevista per venerdì 22 maggio e rappresenta il risultato di un progetto portato avanti dalla titolare, che gestisce una ditta individuale con il suo nome. La proprietaria ha dichiarato che questa attività è il coronamento di un sogno. La nuova insegna si inserisce nel panorama commerciale della città, offrendo prodotti da forno e dolci.
Una nuova attività arricchisce il panorama commerciale cittadino. Domani, venerdì 22 maggio, aprirà in via Salvatore Orlando la pasticceria Silvi, nuova insegna nata dall’esperienza e dalla determinazione di Silvana Beshello, titolare della ditta individuale che porta il suo nome. Per la 39enne. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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