Livorno | Apre una nuova pasticceria in via Salvatore Orlando ecco ' Silvi' La titolare | Corono un sogno

A Livorno, in via Salvatore Orlando, si prepara ad aprire una nuova pasticceria chiamata Silvi. L’apertura è prevista per venerdì 22 maggio e rappresenta il risultato di un progetto portato avanti dalla titolare, che gestisce una ditta individuale con il suo nome. La proprietaria ha dichiarato che questa attività è il coronamento di un sogno. La nuova insegna si inserisce nel panorama commerciale della città, offrendo prodotti da forno e dolci.

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