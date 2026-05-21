Liu Jo sbarca a Venezia | un evento glamour che invita a essere unici e a trasformare le intenzioni in azioni
Liu Jo ha aperto una nuova boutique a Venezia, evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati del marchio. La presentazione si è svolta in una location storica della città, con l’obiettivo di sottolineare la presenza del brand in un contesto di grande rilevanza culturale. La serata è stata accompagnata da un’esposizione di capi e accessori, e ha visto la partecipazione di clienti e rappresentanti del settore della moda. La boutique si inserisce nel percorso di espansione del marchio in Italia.
Nella logica di rafforzare la sua immagine e di elevare le sue categorie cardine a partire dal denim, ripensato in una veste più contemporanea anche attraverso un calendario di collaborazioni e iniziative mirate, Liu Jo invita il pubblico a dare azione alle intenzioni, rafforzando il dialogo con una community sempre più ampia e con cui ha sempre avuto un rapporto fatto di stima e di impegno. La serata, un mix di creatività, libertà e glamour, non solo trasforma l’architettura della Scuola Grande della Misericordia in un dispositivo narrativo, fatto di volumi e prospettive incorniciate da giochi di luce studiati con precisione quasi chirurgica, ma dà il via a un percorso fatto di pieni e di vuoti, di riflessi e di ombre, esaltando l’identità del brand e la sua idea di presente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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