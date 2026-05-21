Recentemente si è diffusa la notizia di un piano tra Israele e gli Stati Uniti per sostenere la salita al potere in Iran di Mahmoud Ahmadinejad, ex presidente noto per le sue posizioni conservatrici. La proposta prevedeva un intervento volto a favorire una figura di spicco della politica iraniana, con l’obiettivo di cambiare l’attuale equilibrio di potere nel paese. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi analisti e media internazionali, che hanno analizzato le possibili implicazioni di questa iniziativa.

Un’inchiesta di Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Farnaz Fassihi e Ronen Bergman Ma questo piano azzardato, elaborato dagli israeliani e sul quale era stato consultato Ahmadinejad, era naufragato rapidamente, rivelano i funzionari statunitensi che ne erano informati. Ahmadinejad era rimasto ferito il primo giorno di guerra in seguito a un attacco israeliano alla sua abitazione di Teheran, che aveva l’obiettivo di liberarlo dagli arresti domiciliari, sostengono i funzionari statunitensi e un collaboratore dell’ex presidente iraniano. Ahmadinejad è sopravvissuto all’attacco, dicono, ma dopo lo scampato pericolo ha perso ogni fiducia nel piano di cambio di regime. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’improbabile candidato per un cambio di regime in Iran

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Irans Protests and the Reality of Regime Survival

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