Libri o schermi | nella scelta del supporto si decide il rapporto con la realtà

Venerdì 17 aprile 2026 si è tenuta una puntata di “Scegliere il futuro” dedicata al rapporto tra libri e schermi. L’ospite della trasmissione è stato Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Durante l’evento si è discusso di come la scelta del supporto influisca sulla percezione della realtà. La conversazione ha toccato aspetti legati alle implicazioni di preferire testi cartacei o digitali nel contesto di sviluppo sostenibile.

Puntata di “Scegliere il futuro” di venerdì 17 aprile 2026 che in questa puntata ha ospitato Enrico Giovannini (direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASviS). – pubblicato sul sito ASviS il 23 aprile 2026 In questo periodo ho letto l’ultimo libro dello scrittore norvegese Jo Nesbø, che a me piace molto nonostante le atmosfere talvolta deprimenti. Si tratta di un poliziesco ambientato negli Stati Uniti, il quale ha una particolarità: il colpevole si intuisce ben prima della fine, anche se non mancano i colpi di scena. Eppure la lettura continua, spinta non tanto dalla suspense quanto dal desiderio di comprendere a fondo i personaggi, di seguirne le traiettorie psicologiche fino in fondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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