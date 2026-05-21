Negli ultimi anni, cresce la preoccupazione tra i lavoratori riguardo all’impatto dell’intelligenza artificiale sui posti di lavoro. Nuovi dati indicano che alcune attività vengono automatizzate e che, in alcuni settori, le macchine stanno assumendo compiti tradizionalmente svolti dagli esseri umani. Questa tendenza alimenta timori di sostituzione e di riduzione delle opportunità di impiego. Le aziende continuano a investire nello sviluppo di sistemi intelligenti, che vengono integrati in vari ambiti lavorativi.

È la preoccupazione maggiore tra i lavoratori negli utlimi anni, l’intelligenza artificiale ruberà lavoro? Tra chi non comprende le implicazioni reali c’è una spensieratezza irrisoria nei confronti di questo concetto mentre tra chi ha già perso il lavoro a causa dell’intellgenza artificiale nessuno ride. In molti uffici l’aria è cambiata. Non è solo il silenzio delle postazioni vuote o le riunioni sempre più spesso sostituite da comunicazioni asincrone. È qualcosa di più sottile: la sensazione, diffusa tra molti lavoratori, di essere osservati — non dai manager, ma dagli strumenti che usano ogni giorno. Software che scrivono, rispondono, sintetizzano. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - L’IA sta già sostituendo il lavoro umano? I nuovi dati preoccupano

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Come L'AI stà già ASSUMENDO UMANI

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