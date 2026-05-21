Oggi si torna a parlare del caso di Garlasco, con una novità riguardante le intercettazioni legate a una persona coinvolta. La notizia arriva da un’intervista in cui viene dichiarato di aver scoperto alcuni dettagli solo recentemente. Questa rivelazione riaccende l’attenzione sulla vicenda e sui punti ancora da chiarire nelle indagini. Le nuove informazioni non sembrano chiudere definitivamente il capitolo, ma portano alla luce elementi finora sconosciuti o poco approfonditi.

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi che, invece di chiudere definitivamente il quadro, riaprono punti rimasti controversi. Nelle ultime settimane, l’interesse si è concentrato ancora una volta su Andrea Sempio, citato nelle più recenti ricostruzioni, mentre proseguono analisi e verifiche sugli atti disponibili. Il dibattito è alimentato anche dai programmi televisivi di approfondimento, dove testimonianze, documenti e passaggi d’indagine vengono ripercorsi in modo dettagliato. In questo contesto, alcuni aspetti continuano a essere oggetto di attenzione, tra riscontri documentali e dichiarazioni rese nel tempo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’ho scoperto oggi”. Caso Garlasco, De Rensis: rivelazione sulle intercettazioni legate ad Andrea Sempio

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Delitto di Garlasco, l'esperto: Ecco come si puliscono le intercettazioni

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