L’eurotassa green vale 500 euro a famiglia

Confcommercio ha lanciato un allarme riguardo all’introduzione dell’eurotassa green, che avrebbe un costo di circa 500 euro a famiglia. Secondo le stime, l’applicazione dell’Ets2 potrebbe comportare un aumento dei costi totali di circa 16 miliardi di euro all’anno. Dal 2028, sono previsti ulteriori aumenti sui prezzi di diesel, benzina e utenze domestiche. La questione riguarda le implicazioni economiche di queste nuove tasse e i conseguenti rincari per le famiglie italiane.

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Ma la vestale del Green deal Ursula von der Leyen non arretra di un millimetro sugli Ets per limitare le emissioni di Co2. Anche se queste tasse significano mandare fuori mercato le imprese, anche se queste imposte determinano una distorsione abnorme nei prezzi dell’energia. Si è molto preoccupata nelle settimane scorse delle risorse energetiche causa blocco di Hormuz, raccontando diverse favolette sull’approvvigionamento europeo. Ma nulla s’è visto. A Giorgia Meloni che invoca una clausola di salvaguardia del Patto di stabilità per l’emergenza energetica ha risposto che non si può, anzi ha aggiunto: fate con quel che avete. Per la verità Valdis Dombrovskis il lettone (Pil inferiore a quello della Lombardia), commissario all’Economia, ha fatto una minima apertura. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’eurotassa green vale 500 euro a famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Aperto il bando Dote scuola: fino a 500 euro a famiglia Bando per il diritto allo studio. Fino a 500 euro per ogni famigliaUna boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà economica alle prese con i costi dei servizi scolastici. Salvini affossa la direttiva green: È soltanto l'ennesima eurotassaIl sogno del Ponte ha fatto il giro del mondo. E a quanto pare ha incuriosito i ministri dei Trasporti del G7, convenuti a Milano per tre giorni. Lunghe sessioni, nelle sale di Palazzo Reale, dedicate ... ilgiornale.it Eurotassa, il governo non molla: Non accetteremo mai l'obbligo delle case greenBruxelles torna sulle case green. E si riaccende il dibattito sulla direttiva europea per l’efficienza energetica delle abitazioni. Il governo Meloni non molla: la norma comunitaria così com’è va ... iltempo.it