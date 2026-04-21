La semifinale di coppa di Francia si gioca tra lo Strasburgo di O’Neill e il Nizza di Puel, con la partita in programma in casa dello Strasburgo. L’incontro si terrà il 22 aprile 2026 alle ore 21:00. Le formazioni sono state definite e le quote per scommettere sono già disponibili. La sfida rappresenta un passo importante per entrambe le squadre in vista della finale.

Seconda semifinale di coppa di Francia che vede lo Strasburgo di O’Neill affrontare in casa il Nizza di Puel. Gli alsaziani sono ancora in piena corsa sia in Conference League che in campionato, dove lottano per restare nelle coppe europee. Occasione ghiotta per ritrovare una finale a 25 anni di distanza dall’ultima vittoria (nel 2001 contro l’Amiens ai rigori). Per gli Aiglons, ancora invischiati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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