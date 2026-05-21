Lega in crisi | migrazioni interne verso il gruppo di Vannacci
Negli ultimi giorni si sono registrate tensioni all’interno del gruppo parlamentare della Lega, con alcuni esponenti che stanno valutando l’ipotesi di abbandonare il partito di Salvini. La fuga di alcuni parlamentari verso il gruppo di Vannacci ha suscitato discussioni sulle possibili conseguenze a livello regionale e sulla composizione interna del partito. Le mosse di questi esponenti rappresentano un segnale di cambiamento nel quadro politico del partito e potrebbero influire sulla sua presenza nei territori.
? Domande chiave Chi sono i parlamentari pronti a lasciare il partito di Salvini?. Come influirà la fuga verso Vannacci sul tessuto regionale della Lega?. Perché la fazione di Claudio Borghi si oppone al nuovo gruppo?. Quale strategia adotterà Salvini per non perdere voti verso Vannacci?.? In Breve Rossano Sasso media le defezioni verso il gruppo di Vannacci a Roma.. In Veneto Luciano Sandon e Alberto Villanova migrano verso la lista del generale.. Claudio Borghi rifiuta ogni accordo con Vannacci per difendere la linea sovranista.. Divergenze su Kiev e migrazioni segnano lo scontro tra Salvini e il generale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il problema dell'IMMIGRAZIONE in Italia
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