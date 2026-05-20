Soldi candidature sondaggi | la grande fuga dalla Lega verso Vannacci

Negli ultimi giorni si sono intensificati gli spostamenti di alcuni esponenti politici e candidati da partiti di coalizione verso movimenti legati al generale Vannacci. In particolare, si è registrato il trasferimento di Laura Ravetto a Futuro Nazionale, mentre si sono verificati confronti pubblici tra le figure di spicco della Lega e il generale Vannacci. La situazione ha generato una serie di discussioni e tensioni all’interno dello scenario politico, con un aumento di candidature e sondaggi che evidenziano il fenomeno della cosiddetta fuga da alcuni partiti verso nuove formazioni.

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Generale contro Capitano. Dopo il trasloco di Laura Ravetto in Futuro Nazionale si apre la guerra tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Perché il partito del generale è un polo d’attrazione per molti salviniani delusi o a rischio poltrona. Mentre Fn si avvicina con il suo 4% alla Lega che è tristemente inchiodata al 6%. E si è aperto un altro problema nel Carroccio: i soldi. Generale contro Capitano. Il segretario ha puntato il dito sui morosi che non pagano le quote d’iscrizione al partito. Ma chi non è certo di essere riconfermato in parlamento, anche per il calo della Lega nei sondaggi, tende ad accumulare e a monetizzare. Per questo, spiega Repubblica, in tanti si dirigono verso Vannacci. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump, China y el nuevo orden mundial | Cuba, Irán y la guerra que viene Sullo stesso argomento Sondaggi: Forza Italia supera la Lega, cresce il Vannacci al 4%? Punti chiave Come influenzerà il sorpasso di Forza Italia i rapporti tra i leader? Perché i partiti della maggioranza stanno perdendo consensi... Sondaggi politici: Vannacci cresce e insidia la Lega, Pd e M5s in caloIl quadro dei sondaggi politici mostra un equilibrio ancora fragile tra i due principali schieramenti. E se ben ricordo la Lega fu anche sovra-rappresentata nelle candidature nei collegi uninominali, perché basate su sondaggi e risultati datati. Quindi al prossimo giro, a legislazione vigente, avranno meno candidati, prima ancora che meno eletti. x.com