Le previsioni | primo weekend di quasi estate sul Lago di Como

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il prossimo fine settimana, il Lago di Como si aspetta condizioni di quasi estate, con un aumento delle temperature dovuto all'espansione dell'anticiclone verso l'Europa centrale e l'Italia. Le correnti calde di origine subtropicale, in progressiva intensificazione, porteranno un clima più caldo rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature durante il weekend, con tempo stabile e soleggiato. Nessuna precipitazione significativa è prevista in questa fase.

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L'anticiclone sta cominciando a estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia. Al suo interno iniziano ad affluire correnti calde subtropicali che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando un graduale ma costante aumento delle temperature. Il tempo stabile e in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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