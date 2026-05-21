Le notizie più importanti di oggi 21 maggio 2026 a Latina e in provincia
Oggi, 21 maggio 2026, a Latina e nella provincia sono accaduti diversi eventi rilevanti. Sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine in varie zone, con alcune strade chiuse temporaneamente per lavori di manutenzione. Sono stati notificati nuovi decreti riguardanti le attività commerciali e alcuni interventi di emergenza sanitaria. Inoltre, sono stati registrati spostamenti di persone tra comuni per motivi di lavoro e alcuni incidenti stradali sono stati segnalati nel corso della giornata.
Le notizie di oggi, 21 maggio, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo giovedì.- Momenti di apprensione nel pomeriggio ad Aprilia per una valigia sospetta lasciata su un marciapiede vicino al centro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Le notizie del giorno | 07 maggio 2026 - Mattino
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