Le 80 domande che aiutano a capire il mondo

Durante il Festival dell’Economia, Giampaolo Musumeci e Beppe Salmetti hanno risposto a 80 domande poste dal pubblico, affrontando temi legati al funzionamento del mondo e alle questioni sociali. L’incontro si è svolto con un tono che ha alternato momenti di ironia a domande più serie, creando un confronto diretto e accessibile. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a comprendere meglio argomenti complessi attraverso un dialogo aperto e senza filtri.

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