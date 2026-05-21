Le 80 domande che aiutano a capire il mondo
Durante il Festival dell’Economia, Giampaolo Musumeci e Beppe Salmetti hanno risposto a 80 domande poste dal pubblico, affrontando temi legati al funzionamento del mondo e alle questioni sociali. L’incontro si è svolto con un tono che ha alternato momenti di ironia a domande più serie, creando un confronto diretto e accessibile. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a comprendere meglio argomenti complessi attraverso un dialogo aperto e senza filtri.
Capire il mondo partendo da una domanda. Anzi, da tante domande. È questo il cuore dello spettacolo “Il giro del mondo in 80 domande. da Borgo Valsugana alla Kamcatka” presentato al Festival dell’Economia di Trento da Giampaolo Musumeci e Beppe Salmetti: un viaggio tra geopolitica, guerre, migrazioni, tecnologia e cambiamenti globali raccontato con un linguaggio accessibile, ironico e fortemente interattivo. L’idea nasce da una constatazione semplice: il pubblico oggi ha fame di notizie dall’estero, di scenari internazionali, di chiavi per interpretare un mondo sempre più complesso. E allora niente lezioni frontali o conferenze ingessate, ma uno spettacolo costruito sul dialogo e sul coinvolgimento diretto degli spettatori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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