Alessandro Gazzi | Da calciatore amavo leggere libri e riviste Ti aiutano a capire il mondo

Alessandro Gazzi, ex calciatore, rivela a Fanpage.it di aver sempre apprezzato leggere libri e riviste durante la sua carriera. In questa intervista, descrive il suo percorso nel calcio, passando dalla vita da giocatore alle analisi sul gioco e sulla mente dei colleghi. Gazzi condivide anche come la lettura lo abbia aiutato a comprendere meglio il mondo e il suo lavoro.

Alessandro Gazzi racconta a Fanpage.it il suo percorso nel calcio, dalla carriera in campo all’analisi del gioco e della mente dei giocatori. Una riflessione sul lato umano dello sport e sulle nuove prospettive dopo il ritiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Flavia eliminata da Amici, Lorella Cuccarini: “Non ti sei messa in discussione”, Plasma: “Non capite niente di lei”L'eliminazione di Flavia, nella puntata di domenica 11 gennaio di Amici, ha suscitato un po' di discussioni anche in studio. La Rai stoppa Sigfrido Ranucci: “Basta ospitate a La7”. Lui replica: “Non ci sono limiti per presentare libri”La Rai avrebbe chiesto a Sigfrido Ranucci di limitare le presenze a La7 per promuovere il suo libro attraverso una comunicazione interna. Approfondimenti e contenuti su Alessandro Gazzi Argomenti discussi: Alessandro Gazzi: Da calciatore amavo leggere libri e riviste. Ti aiutano a capire il mondo. Gazzi: Incuriosito da Obrador, Kulenovic scelta azzeccata. Il Torino ha trovato la quadraAlessandro Gazzi ha deciso di vivere a Torino dopo la carriera da calciatore e ovviamente è rimasto tifoso dei granata, che segue ancora con grande interesse. Intervistato dall'edizione locale del ... tuttomercatoweb.com Alessando Gazzi: Leggo Moby Dick, scrivo e adoro i saggi. Il calcio è anche letteraturaLa vita da mediano non è soltanto quella descritta da Ligabue pensando a Lele Oriali. C’è un ex calciatore, amatissimo dai tifosi del Bari, che ha scavato in fondo alla sua anima, per rendere conto di ... bari.repubblica.it