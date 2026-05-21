Lazio-Pisa sabato 23 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Sarri chiude con un successo

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nell'ultima giornata di campionato, la Lazio affronta il Pisa all’Olimpico. La partita si gioca sabato 23 maggio 2026 alle 20:45. La Lazio, che ha concluso la stagione con una vittoria, schiera la formazione ufficiale. Il Pisa, già retrocesso, scende in campo senza possibilità di recupero. Le quote e i pronostici indicano favori per la squadra di casa, che cerca di chiudere con un risultato positivo.

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La Lazio si avvia al termine di una stagione di fatto fallimentare e ospita il Pisa già retrocesso all’Olimpico nell’ultima giornata di campionato. Anche stavolta i biancocelesti non avranno il pubblico dalla loro parte perché sempre in protesta, ma c’è la volontà di chiudere con un successo e difendere quantomeno il nono posto. Le Aquile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lazio-Pisa (sabato 23 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sarri chiude con un successo
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