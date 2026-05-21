Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20:45 si gioca Lazio-Pisa, ultima partita della stagione. La Lazio si avvicina a questa sfida dopo un’annata che non ha soddisfatto le aspettative, mentre il Pisa, già retrocesso, scende in campo senza più obiettivi di classifica. La partita si disputa all’Olimpico, con le formazioni ancora da ufficializzare. Sono disponibili quote e pronostici, ma il match rappresenta soprattutto una conclusione di stagione per entrambe le squadre.

La Lazio si avvia al termine di una stagione di fatto fallimentare e ospita il Pisa già retrocesso all’Olimpico nell’ultima giornata di campionato. Anche stavolta i biancocelesti non avranno il pubblico dalla loro parte perché sempre in protesta, ma c’è la volontà di chiudere con un successo e difendere quantomeno il nono posto. Le Aquile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Pisa (sabato 23 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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Lazio - Pisa Sab 23/05/2026 H.20:45

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