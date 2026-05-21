Lavoro e aspettativa di Ceccarelli il deputato Michelotti ha depositato un' interrogazione parlamentare
Un deputato ha presentato un’interrogazione parlamentare riguardo alle aspettative di lavoro di un politico locale. La questione è emersa dopo che un consigliere comunale, candidato in una lista di un partito di centrodestra, ha rivolto dieci domande a un collega sulla sua posizione professionale. La vicenda è diventata oggetto di discussione pubblica, in seguito a uno dei confronti elettorali di queste settimane, e ha attirato l’attenzione sulle differenze di opinioni tra i protagonisti.
Dopo le dieci domande che Francesco Lucacci, candidato nella lista di Fratelli d'Italia e consigliere comunale uscente, a Vincenzo Ceccarelli e la polemica a distanza sulla posizione professionale di quest'ultimo, emersa nel contesto di uno dei confronti elettorali di queste settimane, la vicenda. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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