Lavoro e aspettativa di Ceccarelli il deputato Michelotti ha depositato un' interrogazione parlamentare

Un deputato ha presentato un’interrogazione parlamentare riguardo alle aspettative di lavoro di un politico locale. La questione è emersa dopo che un consigliere comunale, candidato in una lista di un partito di centrodestra, ha rivolto dieci domande a un collega sulla sua posizione professionale. La vicenda è diventata oggetto di discussione pubblica, in seguito a uno dei confronti elettorali di queste settimane, e ha attirato l’attenzione sulle differenze di opinioni tra i protagonisti.

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