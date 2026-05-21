Lavoro De Luca Consulenti | Festival pensatoio Paese
Il Festival del lavoro ha raggiunto una fase di consolidamento e si configura come un momento di confronto importante per il Paese. Un rappresentante dei consulenti ha commentato che il festival si è evoluto in un punto di riferimento per le tematiche legate all’occupazione e alle questioni individuali, coinvolgendo senza distinzioni tutti i cittadini. L’evento si svolge periodicamente, raccogliendo opinioni e riflessioni su temi legati al mondo del lavoro e alle condizioni delle persone.
"Credo che il Festival del lavoro sia giunto a un momento di grande maturità, è diventato il pensatoio del nostro Paese in materia di lavoro e su tutto quello che riguarda la persona, ogni persona senza distinzioni di nessuna sorta". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Today.it
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