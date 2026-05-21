Lavoro De Luca Consulenti | Festival pensatoio Paese

Il Festival del lavoro ha raggiunto una fase di consolidamento e si configura come un momento di confronto importante per il Paese. Un rappresentante dei consulenti ha commentato che il festival si è evoluto in un punto di riferimento per le tematiche legate all’occupazione e alle questioni individuali, coinvolgendo senza distinzioni tutti i cittadini. L’evento si svolge periodicamente, raccogliendo opinioni e riflessioni su temi legati al mondo del lavoro e alle condizioni delle persone.

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"Credo che il Festival del lavoro sia giunto a un momento di grande maturità, è diventato il pensatoio del nostro Paese in materia di lavoro e su tutto quello che riguarda la persona, ogni persona senza distinzioni di nessuna sorta". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavoro, De Luca: “Il Festival del Lavoro è diventato il pensatoio del Paese”Rosario De Luca presenta la diciassettesima edizione del Festival del Lavoro alla Nuvola di Roma. Al via gli eventi TeleConsul al #FestivalDelLavoro2026. La previdenza per dipendenti e liberi professionisti. Fra cumulo e ricongiunzione con illustri esperti del settore. 21 maggio, ore 17:30 Aula Opportunità 1 - La Nuvola, Roma x.com Lavoro, De Luca (Consulenti): Festival pensatoio PaeseCosì Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, presentando al Parlamentino dell'Inail a Roma la diciasssettesima edizione del Festival del lavoro ... adnkronos.com Lavoro, De Luca (Cno Consulenti Lavoro): Centrali per aziende, sfida è contrastare inverno demograficoTorino, 21 mar. - (Adnkronos) - Sono stati momenti di riflessione, di approfondimento su tutto ciò che sta attorno al mondo dei consulenti del lavoro. Soddisfatto Rosario De Luca, presidente Cno ... notizie.tiscali.it