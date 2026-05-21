La cantante ha spiegato le ragioni per cui non ha mai pubblicato un secondo album dopo il successo di “The Miseducation Of Lauryn Hill”. L’album, il suo debutto solista, è uscito dopo aver ottenuto un riscontro internazionale con il gruppo di cui faceva parte tra il 1992 e il 1997. La pubblicazione di questo lavoro ha rappresentato il punto più alto della sua carriera fino a ora, lasciando spazio a molte speculazioni su eventuali progetti futuri che però non sono stati realizzati.

The Miseducation Of Lauryn Hill è l’album che ha segnato il debutto solista della cantante, pubblicato a seguito del successo globale raggiunto con i Fugees tra il 1992 ed il 1997. Intervistata da Rolling Stone nel 2021, aveva raccontato che la sua casa discografica non l’aveva mai sollecitata a realizzare un altro album. “ La cosa incredibile è che nessuno della mia casa discografica mi ha mai chiamato per chiedermi come potermi aiutare a realizzare un altro album, MAI. MAI.Con ‘Miseducation’, non c’era alcun precedente. Ero, per la maggior parte, libera di esplorare, sperimentare ed esprimermi”, ha detto, aggiungendo che dopo la realizzazione del disco ha iniziato ad affrontare prove come “decine di ostacolatori tentacolari, politica, programmi repressivi, aspettative irrealistiche e sabotatori ovunque. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lauryn Hill ha spiegato perchè non ha pubblicato un secondo album, dopo il grande successo di “The Miseducation Of Lauryn Hill”

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