Laudes del maestro Gozzini Prima nella chiesa di San Giovanni
Una cerimonia si è svolta nella chiesa di San Giovanni per commemorare il maestro Gozzini con le Laudes, un rito religioso dedicato a lui. Questa è la prima volta che si tiene questa celebrazione in suo onore. La cerimonia si è concentrata sulla memoria delle vittime della strage avvenuta in Piazza Loggia. La messa si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con la partecipazione di diversi presenti che hanno assistito alla commemorazione.
Una prima assoluta, la Laudes del maestro Gozzini, per onorare la memoria delle vittime della strage di Piazza Loggia. Il 23 maggio, alle 20,45, nella chiesa di San Giovanni, il Coro Filarmonico di Brescia torna a proporre alla città un concerto dedicato alla memoria delle vittime della Strage. Ad esibirsi il Coro Filarmonico di Brescia e le Voci Bianche dell’Istituto Canossiano di Brescia, accompagnati dall’Orchestra del Coro Filarmonico di Brescia. Solisti il soprano Jessica Zizioli, il mezzosoprano Laura Capretti, il tenore Roberto Tura e il baritono Michael Zeni, diretti dal maestro Giacomo Gozzini. In programma la composizione del maestro Giacomo Gozzini, “Laudes“, per soli, coro ed ensemble strumentale, basata sul Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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