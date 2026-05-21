Laudes del maestro Gozzini Prima nella chiesa di San Giovanni

Una cerimonia si è svolta nella chiesa di San Giovanni per commemorare il maestro Gozzini con le Laudes, un rito religioso dedicato a lui. Questa è la prima volta che si tiene questa celebrazione in suo onore. La cerimonia si è concentrata sulla memoria delle vittime della strage avvenuta in Piazza Loggia. La messa si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con la partecipazione di diversi presenti che hanno assistito alla commemorazione.

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