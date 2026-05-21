Il risultato di 63-0, stabilito dal giudice sportivo provinciale, è stato ufficialmente omologato in seguito alla partita tra Carassai e Polisportiva Forcese, disputata nell'ultima fase del campionato di Terza Categoria Girone G. La decisione, presa dall’avvocato Roberto Mestichelli, riguarda l’esito di questa gara, la cui conclusione ha suscitato diverse reazioni. Ora spetta alla Procura verificare eventuali irregolarità o violazioni legate a quanto accaduto durante l’incontro.

Ascoli, 21 maggio 2026 – Il giudice sportivo provinciale, l’avvocato Roberto Mestichelli ha omologato il risultato di 63-0 con cui si è conclusa la gara tra Carassai e Polisportiva Forcese, valida per la penultima giornata del campionato di Terza Categoria Girone G. Quando tutti si aspettavano un classico 3-0 a tavolino e magari un’ammenda alla Forcese per comportamento antisportivo, dopo le 28 autoreti realizzate per protesta, il Giudice Sportivo ha invece ratificato il risultato sul campo registrando solo le ammonizioni comminate dall’arbitro ai calciatori che si erano resi protagonisti di clamorosi autogol: Alessandro Satulli, squalificato per una giornata perché giunto al quinto provvedimento disciplinare, Rossano Galizi, Cristian Alesi e Adam Majdouli, tutti e tre alla prima ammonizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assurdo risultato 63-0 omologato dal giudice sportivo, ma ora tocca alla Procura

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