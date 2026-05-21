L’assessore alla Cura dei quartieri di Reggio Emilia ha partecipato a un'iniziativa di riqualificazione dei portici di via Paradisi, coinvolgendo anche alcuni ragazzi del quartiere. Armato di rullo e vernice bianca, ha ridipinto una delle strutture che segnano l’ingresso di diversi condomini. L’intervento si è svolto nel pomeriggio di oggi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto dell’area e di segnalare un intervento di manutenzione pubblica. La scena è stata documentata da alcuni presenti sul posto.

Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – Armato di rullo e pittura bianca, l’assessore alla Cura dei quartieri Davide Prandi prende alla lettera la sua delega e ridipinge assieme ai ragazzi di via Paradisi uno dei portici dove si trova l’ingresso di diversi condomini. Il lavoro pubblicato sui social. Il lavoro di domenica mattina scorsa è stato ripreso e pubblicato sui social dai due giovani Yves e Musta: “Questa iniziativa è nata direttamente da loro – spiega Prandi –. Li ho ascoltati durante uno di quei momenti in cui ero in ufficio in stazione e ci siamo confrontati su alcune proposte legate all’ordine e al decoro della zona. Da lì è nata l’idea di tinteggiare il porticato che accoglie l’entrata di diversi palazzi di via Paradisi, compreso il loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assessore-imbianchino: “Segnale per la stazione”

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