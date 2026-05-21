L’arte negli ospedali | alla Camera il progetto del parmigiano Ferrarini per umanizzare i luoghi di cura

Oggi alla Camera dei Deputati è stato presentato un progetto ideato da un rappresentante politico, in collaborazione con un assessore regionale e un artista locale. L’obiettivo dell’iniziativa è portare elementi di colore e bellezza all’interno di ospedali, hospice e altri ambienti dedicati a persone fragili. Si tratta di un intervento che mira a rendere più umani e accoglienti i luoghi di cura, coinvolgendo l’arte come strumento di miglioramento dell’ambiente.

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