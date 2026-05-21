L’Arezzo vuole ripartire da Ionita Chierico e Mawuli le altre certezze

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arezzo si concentra sul settore centrale del campo, valutando le conferme di alcuni giocatori e le possibili partenze di altri. Dopo aver analizzato le scelte per la porta e la difesa, ora si guarda alla mediana, dove la società punta su Ionita come punto di riferimento. Tra le incognite ci sono anche le situazioni di Chierico e Mawuli, considerati elementi affidabili. La squadra si prepara a una stagione in Serie B, la prima dopo 19 anni, e le decisioni sul reparto centrale sono tra le priorità.

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di Luca Amorosi Dopo aver esaminato le possibili mosse per la porta e la difesa dell’ del prossimo futuro, per la prima volta in B dopo 19 anni, consideriamo ora la situazione attuale a centrocampo, tra possibili conferme e probabili addii. Sicuramente gli amaranto ripartiranno con Artur Ionita: il moldavo, per esperienza e qualità, è un punto fermo e, anche se la carta d’identità dice 36 anni da compiere ad agosto, in B ci può ancora stare, anche per fare da chioccia ai giovani che arriveranno. Arrivato a gennaio, il suo apporto è stato palpabile soprattutto nelle ultime giornate, al rientro dall’infortunio: due gol contro Livorno e Pineto e prestazioni maiuscole che hanno convinto Bucchi e Cutolo a ritenerlo un elemento centrale anche per la prossima annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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