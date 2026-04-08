Milano tentata truffa a un' anziana | arrestato il corriere

A Milano un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un’anziana. La donna, insospettita, ha contattato la Polizia, che ha inviato una volante presso il suo domicilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti per fermare il sospettato, che era appena stato scoperto mentre cercava di mettere in atto la frode. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna non si è fatta raggirare e ha chiamato la Polizia, che ha mandato a casa sua gli agenti ad attendere il malvivente per tre giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Trani, accusa: tentata truffa del pacco ad un’anziana, arrestato 26enne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani hanno arrestato in... Tentata truffa a un’anziana: “Mi faccia vedere il tesserino” e lui scappaLa Spezia, 9 febbraio 2026 – Tentata truffa ai danni di un’anziana, ma il colpo fallisce grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento... Temi più discussi: Barrafranca, tentata truffa agli anziani: finti carabinieri scoperti e denunciati; Truffa a Milano: turista perde 500 euro con il gioco delle tre campanelle; Livorno, truffa del finto carabiniere sventata: arrestato 37enne, salvati 15mila euro; Truffa con il gioco dei tre bicchierini a Milano: turista perde oltre 500 euro. Barrafranca, tentata truffa agli anziani: finti carabinieri scoperti e denunciatiBarrafranca, tentata truffa del falso carabiniere ai danni di anziani: due giovani denunciati dopo l’intervento dei militari. lamilano.it Livorno, truffa del finto carabiniere sventata: arrestato 37enne, salvati 15mila euroLivorno, sventata truffa del finto carabiniere: arrestato 37enne mentre tentava di farsi consegnare 15mila euro da un’anziana. lamilano.it Borsa: l'Europa tonica attende Wall Street, Milano +3,9%. A Piazza Affari volano Unicredit e Stellantis. Spread Btp-Bund a 76 punti #ANSA - facebook.com facebook And when I'm back in... Roma Milano Djo arriva live per la prima volta in Italia con due imperdibili date! You take the man out of the city, not the city out the man! 24 agosto 2026 | Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea 25 agosto 2026 | Milano, P x.com