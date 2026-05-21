Nelle pagelle del 21 maggio, si raccontano le emozioni di due protagonisti: Corinne Cléry ed Edoardo Vianello, entrambi valutati con un voto di 6, mentre il loro momento più condiviso resta il bacio all’Eurovision, che riceve un 7. La cronaca si concentra su eventi e sentimenti, senza entrare in analisi o interpretazioni, lasciando spazio ai fatti e alle scelte di chi ha partecipato, con un approccio diretto e concreto.

Vivere per sempre non è possibile ma si può invecchiare con eleganza, tenendo a bada i segni del tempo. Nello studio de La Volta Buona si è tornati a parlare di “ eterna giovinezza ”, tra consigli e testimonianze. Largo poi anche al gossip, ovviamente, sotto la guida di Caterina Balivo, circondata da ospiti Vip e non solo sul suo famoso divano. Edoardo Vianello e l’attesa di Elfrida Ismolli. Voto: 5. Una battuta riuscita malissimo, quella di Elfrida Ismolli, presentata dopo un video dedicato a Cher e ai suoi 80 anni. “Noi abbiamo in studio Edoardo Vianello, che sta per compiere 88 anni”, dice Caterina Balivo. La conduttrice si è poi rivolta a Elfrida, sottolineando come la celebre artista abbia un fidanzato più giovane di 40 anni, mentre lei è la moglie più giovane di 37. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 21 maggio: il dolore di Corinne Cléry ed Edoardo Vianello (6), il bacio all’Eurovision (7)

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