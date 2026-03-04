Cent’anni di vita | la maestra che ha nascere l’Italia moderna

San Benedetto del Tronto celebra i cento anni di vita di Franca Parmegiani, una maestra che ha attraversato un secolo di storia. La donna, nota per il suo impegno nell’insegnamento, ha visto cambiare molte cose nel suo paese e ha contribuito a formare diverse generazioni di studenti. La comunità si riunisce per rendere omaggio a questa figura simbolo di un passato importante.

San Benedetto del Tronto festeggia un traguardo storico: Franca Parmegiani raggiunge il secolo di vita. Nata il 3 marzo 1926, la signora compie oggi i suoi cent'anni in mezzo ai cari e alla città che ha amato. La celebrazione avviene nel contesto di una vita dedicata all'insegnamento e alla gestione scolastica. Il marito Diego Di Matteo e i figli Francesco e Patrizia condividono questo momento unico con lei. Un secolo di storia tra guerre e rinascita La nascita della centenaria risale al primo giorno di primavera del 1926, proprio a San Benedetto del Tronto. La sua infanzia si è svolta nella dimora familiare affacciata su via Laberinto, luogo testimone di eventi storici cruciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

