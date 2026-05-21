? Domande chiave Come cambia la storia di Alice con questa nuova versione coreografica?. Chi sono i ballerini che daranno vita ai personaggi iconici?. Perché il Cappellaio Matto danza il tip tap sul palco?. Cosa accade quando Lewis Carroll scompare sotto il telo fotografico?.? In Breve Produzione nata nel 2011 per il Royal Ballet di Londra.. Cast include Linda Giubelli, Camilla Cerulli e Agnese Di Clemente.. Musica di Joby Talbot con richiami a Chaikovskij e Petipa.. Spettacolo in cartellonistica presso il teatro milanese fino al 30 maggio.. Il debutto del balletto Alice’s Adventures in Wonderland avviene oggi alla Scala, portando sul palco milanese la visione coreografica di Christopher Wheeldon nata nel 2011 per il Royal Ballet. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Scala sfida la magia: debutta Alice nel fantastico di Wheeldon

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