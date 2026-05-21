La Provincia blinda il nuovo Nautico Non si cambia nascerà dove c’era la vecchia sede

La Provincia ha confermato che il nuovo istituto Nautico di Gallipoli sarà costruito nell’area di Piazza Malta e via Gramsci, dove si trovava la vecchia sede. Attualmente, il cantiere è recintato e l’amministrazione ha deciso di mantenere la stessa destinazione d’uso senza modifiche. La decisione è stata comunicata senza indicazioni di possibili alternative o variazioni sul progetto. La localizzazione dell’edificio rimarrà quindi stabile in questa zona, senza ulteriori spostamenti previsti.

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