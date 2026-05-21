La Provincia blinda il nuovo Nautico Non si cambia nascerà dove c’era la vecchia sede
La Provincia ha confermato che il nuovo istituto Nautico di Gallipoli sarà costruito nell’area di Piazza Malta e via Gramsci, dove si trovava la vecchia sede. Attualmente, il cantiere è recintato e l’amministrazione ha deciso di mantenere la stessa destinazione d’uso senza modifiche. La decisione è stata comunicata senza indicazioni di possibili alternative o variazioni sul progetto. La localizzazione dell’edificio rimarrà quindi stabile in questa zona, senza ulteriori spostamenti previsti.
GALLIPOLI – Per ora la localizzazione del nuovo istituto Nautico di Gallipoli rimarrà ancorata all’area del cantiere recintato di Piazza Malta e via Gramsci, dove sorgeva la vecchia sede e dove la Provincia non intende cambiare la destinazione d’uso e proseguire invece nella edificazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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