La promozione in Bottega

La Polisportiva Bottega ha ufficialmente ottenuto la promozione in categoria superiore, confermando la vittoria nel campionato di Terza categoria, girone A. La squadra ha concluso la stagione con i punti necessari per raggiungere questa qualificazione, rendendo definitiva la conquista. La promozione è stata sancita dopo l’ultimo incontro disputato, che ha consolidato la posizione in classifica e garantito il salto di categoria. La squadra ha così centrato un risultato importante alla fine di un percorso competitivo.

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La Polisportiva Bottega ha messo il sigillo sul campionato di Terza categoria (girone A) conquistando la matematica promozione. La compagine biancoverde di Vallefoglia a una giornata dal termine del campionato ha 57 punti, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 68 i gol realizzati (il miglior attacco del girone) e 36 quelli subiti. Un anno fa il salto in Seconda categoria era sfumato per la sconfitta nello spareggio playoff contro la Sammartinese, quest’anno non c’è stato bisogno di allungare la stagione grazie al pari di San Silvestro. "Una stagione indimenticabile – spiega il dg Alberto Ricci – costruita con sacrificio, passione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La promozione in Bottega ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuove promozioni Sullo stesso argomento Leggi anche: Promozione. Il Gallo in corsa per i playout, duello Centese-Casumaro negli spareggi promozione Leggi anche: La bottega dove un rifiuto diventa poesia La promozione in BottegaLa squadra di calcio della Polisportiva del volley sale in Seconda categoria ... msn.com Miranda Kerr in Elie Saab al pranzo annuale primaverile 2026 della Living Beauty Cancer Foundation del 30 aprile 2026 - Styled by Jessica Paster reddit Piovanelli, dai gol alla... bottega: Ho imbottigliato lo spumante per la promozione del mio PisaLa divisa nerazzurra è incorniciata accanto al bancone. Le pareti intorno sono tappezzate di foto che raccontano una vita di gol e successi. Oggi Lamberto Piovanelli ha sostituito la maglia del Pisa ... gazzetta.it