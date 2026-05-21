Dal 23 al 29 maggio, i telespettatori di La Promessa assisteranno a una serie di eventi che coinvolgono i personaggi della soap spagnola trasmessa ogni sera su Rete 4. Durante questa settimana, si prevedono sviluppi significativi nella trama, con colpi di scena che potrebbero cambiare il corso delle vicende narrate. La programmazione settimanale propone un approfondimento delle storie di protagonisti e antagonisti, coinvolgendo il pubblico in momenti di forte tensione e suspense.

La settimana dal 23 al 29 maggio si preannuncia ricchissima di novità per i fan di La Promessa, la telenovela spagnola in onda ogni giorno su Rete 4 alle 19.45: al centro di tutto c’è l’ingresso del nuovo maggiordomo Don Cristóbal, una figura destinata a stravolgere i delicati equilibri della tenuta. A suggerire ad Alonso il suo nome è Leocadia, che lo descrive come un professionista di primo piano, già al servizio della Casa Reale. Quello che però nessuno sa almeno per ora è che dietro questa raccomandazione si nasconde un secondo fine: Cristóbal è il suo amante segreto, e la dark lady vuole averlo il più vicino possibile. Chi rimane invece amareggiato dall’arrivo del nuovo arrivato è Don Ricardo, convinto di poter finalmente ricoprire il ruolo di maggiordomo dopo la partenza di Romulo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - La Promessa: Don Cristóbal sconvolge La Promessa dal 23 al 29 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio: arriva Don Cristóbal, il nuovo maggiordomoSarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa.

La Promessa, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026: l’arrivo di Don Cristobal sconvolge la tenutaLa settimana dal 25 al 31 maggio 2026 de La Promessa si annuncia ricca di tensioni, colpi di scena e momenti destinati a cambiare gli equilibri della...

La promessa, anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: Don Cristóbal sconvolge la tenuta, Ángela e Curro sempre più viciniLa promessa, anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: Don Cristóbal sconvolge la tenuta, Ángela e Curro sempre più vicini Le nuove puntate di La promessa in onda da domenica 24 a sabato 30 maggio 2026 ... spettegolando.it

La Promessa, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026: l’arrivo di Don Cristóbal cambia le gerarchie, Santos torna alla tenuta, Martina propone la divisione delle terreLa settimana scuote le fondamenta della tenuta de La Promessa. L’arrivo di Don Cristóbal come nuovo maggiordomo umilia Don Ricardo, mentre la servitù si trova davanti a un capo dai modi severi che ... lifestyleblog.it