La prof è morta Tragedia in Itaia | perde la vita dopo le dimissioni dall’ospedale

Una docente di 59 anni, insegnante di lettere in un liceo scientifico di Torino, è deceduta poco dopo aver presentato le sue dimissioni dall’ospedale. La notizia ha suscitato attenzione tra colleghi e studenti, che si sono stretti intorno alla scuola. Sono in corso verifiche sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno preceduto la morte. La vicenda ha aperto un dibattito sulle condizioni di salute e sul supporto ai docenti.

La morte di Paola Valpreda, insegnante di lettere di 59 anni al liceo scientifico Gobetti di Torino, ha scosso la scuola in cui lavorava e ha aperto una serie di interrogativi sulle sue ultime ore di vita. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Luigi Cibrario, nel capoluogo piemontese, dove abitava da sola. A dare l’allarme, dopo vari tentativi di contatto rimasti senza risposta, sono stati alcuni colleghi. La docente, figlia dell’ex assessore regionale alla sanità Mario Valpreda, era assente dal lavoro per malattia a causa di disturbi gastrointestinali. Proprio il silenzio improvviso della professoressa ha spinto gli insegnanti del liceo a cercarla più volte al telefono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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