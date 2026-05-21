La poesia di Calandrone e la biblioteca in scena nel week end del Museo Campano

Sabato 23 maggio alle ore 18, presso il Museo Campano, si terrà un evento nell’ambito della 21ª edizione di Capua il Luogo della Lingua festival. Durante l’appuntamento, Marilena Lucente incontrerà l’autrice Maria Grazia Calandrone per discutere del suo libro “Dimmi che sei stata felice”, pubblicato da Einaudi. La conversazione si svolgerà in una cornice che unisce poesia e cultura, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate alla scrittura e alla memoria personale.

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