La poesia di Calandrone e la biblioteca in scena nel week end del Museo Campano
Sabato 23 maggio alle ore 18, presso il Museo Campano, si terrà un evento nell’ambito della 21ª edizione di Capua il Luogo della Lingua festival. Durante l’appuntamento, Marilena Lucente incontrerà l’autrice Maria Grazia Calandrone per discutere del suo libro “Dimmi che sei stata felice”, pubblicato da Einaudi. La conversazione si svolgerà in una cornice che unisce poesia e cultura, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate alla scrittura e alla memoria personale.
Sabato 23 maggio alle ore 18, al Museo Campano, nell’ambito della 21^ edizione di Capua il Luogo della Lingua festival, Marilena Lucente incontra Maria Grazia Calandrone per parlare del libro “Dimmi che sei stata felice” (Einaudi).Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, giornalista. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
La poesia torna in scena: nasce il primo Festival nazionale del Teatro di PoesiaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.
Verbania, nel week end di Pasqua torna a Villa Giulia la Fiera internazionale del vinileNel week end di Pasqua sul Lago Maggiore torna "Vinilpatia", la fiera internazionale del vinile.