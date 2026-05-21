La nipote del dittatore Benito Mussolini ha vinto il GF Vip | così oggi la stampa mondiale racconta Alessandra

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i giornali di tutto il mondo riportano la vittoria di Alessandra Mussolini nel reality show. La nipote del dittatore Benito Mussolini ha ottenuto il traguardo finale, attirando l’attenzione internazionale. Nei resoconti esteri, alcuni titoli citano le dichiarazioni fatte in passato, in cui si è detta orgogliosa di essere fascista. La notizia suscita reazioni diverse e viene riproposta come un fatto di attualità, senza commenti o analisi ulteriori.

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All'estero i giornali raccontano la vittoria di Alessandra Mussolini con termini poco lusinghieri: "Si disse orgogliosa di essere fascista". E c'è chi si chiede se "la sua discendenza da un dittatore sia stata più un aiuto che un ostacolo". Una narrazione lontana dal racconto che la concorrente ha sempre fatto del suo vissuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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